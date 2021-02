Empresas de canábis são o novo foco dos investidores do Reddit. Tilray valorizou 670% este ano

uma unidade de produção de canábis para uso medicinal, com cerca de 15 mil metros quadrados, em Cantanhede, viu a sua cotação em bolsa subir 50%, levando a uma valorização de 670% desde o início do ano.

As ações de uma série de empresas no ramo da produção da canábis, onde se inclui a Tilray, tem merecido a atenção por parte dos utilizadores da rede social Reddit, que concertaram uma corrida a este tipo de companhias, apostando na legalização desta droga por parte da nova administração democrata na Casa Branca.A Tilray, que em Portugal temOutras cotadas como a Canopy Growth (110% em 2021), a Aphria (280% este ano) e a Aurora Cannabis (120% desde o início de 2021) têm sido alvo de um "ataque" por parte destes investidores que recentemente fizeram manchetes em todo o mundo pela corrida a empresas como a Gamestop ou a AMC, numa operação contra alguns fundos de investimento, que estavam a apostar na queda destas empresas.No fórum Wall Street Bets, onde tudo começou, um utilizador do Reddit escrevia que as apostas na Tirlay e na Aphria "já me valeram 500.000 dólares hoje", depois de um outro utilizador ter escrito que o "canábis o estava a tornar milionário este ano".Este movimento estará também associado ao "ataque" deste grupo de investidores amadores no retalho aos fundos de investimento. Isto porque a Tilray é uma empresa muito "shortada", sendo que 22,48% das suas ações são a apostar na sua queda.

Este fenómeno pode explicar-se, neste caso, da seguinte forma: os fundos de investimento pediram ações emprestadas de empresas como Tilray aos bancos, pagando um juro sobre esta operação, e venderam-nas no imediato, mesmo sem as deterem.



Depois, como a expectativa de uma queda é tão grande, esperam que os preços da cotação caiam para comprarem o mesmo volume de ações a um preço muito inferior, e voltam a entregá-las ao banco. No final, o lucro está na diferença entre o preço mais alto a que venderam a ação emprestada do banco e o preço idealmente mais baixo da venda posterior, aquando do retorno dessas ações ao banco.





Só que para que esta operação seja bem-sucedida é preciso que, efetivamente, os preços caiam. No caso da GameStop, por exemplo, os preços não só não caíram, como subiram 400% numa semana. Agora, uma situação idêntica está a acontecer com estas empresas de produção de canábis.