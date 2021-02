EDP e Galp sobem mais de 2% e dão energia ao PSI-20. Ibersol dispara 6%

Depois da subida marginal na sessão de ontem, a bolsa nacional encerrou em alta esta quinta-feira, 25 de fevereiro, com o PSI-20 a valorizar 1,11% para 4.787,35 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 13 fecharam em alta e 5 em queda.

Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos as bolsas seguem com sinal vermelho, com os investidores a refletirem novamente os receios em relação à subida da inflação. Os juros da dívida dos Estados Unidos a dez anos atingiram máximos de um ano, apesar de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter tentado tranquilizar o mercado no início da semana, garantindo que o aumento dos juros é apenas "uma declaração de confiança" na recuperação económica e que o banco central não via alterar a sua política acomodatícia tão cedo.

Leia Também Grupo EDP lidera ganhos do setor na Europa após resultados e plano estratégico

Por outro lado, assiste-se no mercado a um rotação de ativos, com os investidores a afastarem-se dos chamados "vencedores da pandemia" para se voltarem para empresas que beneficiarão do fim dos confinamentos.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,29% para 412,07 pontos.

Por cá, a EDP e a Galp estão entre as cotadas que mais animaram o PSI-20. A Galp subiu 2,26% para 9,668 euros, enquanto a elétrica valorizou 2,18% para 4,821 euros, beneficiar dos resultados apresentados ontem à tarde e do plano estratégico revelado esta quinta-feira. A empresa, que aumentou os lucros em 56% no ano passado para 801 milhões de euros, anunciou que vai investir cerca de 24 mil milhões de euros entre 2021 e 2025 e que tem planos para aumentar o dividendo aos acionistas.

Já a EDP Renováveis subiu 0,22% para 18,48 euros, no dia em que anunciou que tem em cima da mesa um aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros.





A contribuir para a subida da bolsa nacional estiveram também o BCP, a Nos, o retalho e a Ibersol.

O BCP subiu 0,67% para 12,06 cêntimos, no dia em que vai apresentar os resultados de 2020, enquanto no retalho a Sonae avançou 3,43% para 69,45 cêntimos e a Jerónimo Martins somou 0,77% para 13,03 euros.

A Nos subiu 2,87% para 2,8 euros e a Ibersol disparou 6,01% para 5,64 euros.