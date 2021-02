EDP investe 24 mil milhões até 2025 para ser 100% verde em 2030

O plano estratégico da EDP, que a empresa atualizou esta quinta-feira, reforça de forma significativa o investimento nos próximos anos, que vai quase todo em exclusivo para as renováveis.





De acordo com o documento, a EDP vai investir cerca de 24 mil milhões de euros entre 2021 e 2025, o que representa um valor anual de 4,8 mil milhões de euros. Trata-se de um reforço significativo face aos 2,9 mil milhões de euros investidos por ano entre 2019 e 2022.





Documento Plano estratégico da EDP até 2025

A aposta da EDP vai quase em exclusivo para as renováveis, onde a empresa pretende investir cerca de 80% do investimento total. Do orçamento de 21 mil milhões de euros que está reservado à expansão da empresa, 95% cabe, novamente, às renováveis.



Este foco forte nas energias limpas deverá permitir, segundo a previsão da empresa, que a produção se torne 100% verde em 2030.



Sobram cerca de 15% do total de 24 mil milhões para investir nas redes e os restantes 5% destinam-se às soluções para clientes.





Na distribuição geográfica dos investimentos, a Europa e a América do Norte são as apostas, concentrando cada região 40% do volume total. O Brasil e a América Latina recebe 15% do novo investimento e o resto o mundo os restantes 5%.

Durante o período do novo plano estratégico (2021-2025) a EDP pretende adicionar 4 GW, mais do que duplicando o crescimento alcançado entre 2019-2012 e chegando ao final com uma capacidade de 20 GW.











(notícia em atualização)