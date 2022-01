EDP Renováveis pressiona PSI-20. Bolsa de Lisboa sem rumo definido

Leia Também Lisboa acompanha dia positivo europeu. Galp em máximos de sete meses

A Bolsa de Lisboa arrancou a última sessão desta semana sem reumo definido, a negociar muito próxima da linha de água. Se nos primeiros minutos da negociação, o PSI-20 até estava a valorizar 0,07%, logo de seguida caiu 0,06%, nos 5558,69 pontos.Das 19 cotadas no principal índice português, nove estavam a recuar, cinco avançavam e outras cinco mantinham-se inalteradas face ao valor de fecho da sessão anterior.A EDP Renováveis é a cotada que mais desvaloriza, a cair 1,29% para os 18,39 euros por ação. Isto depois da elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrado ter divulgado esta manhã ao regulador que completou a venda de um parque eólico em Portugal à Onex Renewables.De entre os pesos pesados da Bolsa, só a Jerónimo Martins estava em terreno verde, a avançar 0,24%. De resto, o BCP cai 0,46%, a Galp Energia 0,25% e a EDP recua 0,04%.A liderar os ganhos está a Altri, que avança 1,99%, seguida dos CTT, a somar 1,81% depois da imprensa esta manhã ter avançando que está a negociar a entrada de um novo acionista, com uma posição até 30%. A Corticeira Amorim completa o pódio, a apreciar 1,58%.Com a inversão para terreno negativo, Lisboa acabou por se alinhar com as restantes praças europeias, todas pintadas a vermelho na primeira hora da manhã desta sexta-feira. A maior queda é registada por Frankfurt, a recuar 1,46%. Já o Stoxx 600 - de referência para a Europa - desacelera 0,89%, pressionado pelos setores automóvel, produtos químicos e turismo.Notícia atualizada