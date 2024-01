Estrelas de 2023 continuam a brilhar no novo ano. PSI no verde à boleia de Mota e BCP

A bolsa portuguesa entrou com o pé direito no novo ano, num dia em que as principais praças europeias se dividiram entre perdas e ganhos. Oavançou 1,13%, para os 6.454,32 pontos, com 12 cotadas em alta e quatro em queda.As "estrelas" de 2023 continuaram a brilhar na primeira sessão do novo ano: aganhou 4,17%, para os 4,125 euros, enquanto oavançou 3,35%, fechando nos 0,2836 euros.A dar força ao índice estiveram ainda as produtoras de pasta de papel, com ganhos de 2,54% e de 1,57%, respetivamente.A ajudar ao arranque positivo de 2024 asubiu 2,14%, para os 13,625 euros, aproveitando a subida nos preços do petróleo, enquanto avalorizou 0,26%, para os 23,1 euros.A impedir maiores ganhos do PSI esteve a família EDP. Acaiu 2,91%, para 17,985 euros, enquanto acedeu 1,36%, fechando a valer 4,493 euros. O grupo liderado por Miguel Stilwell terá sido penalizado pelos anúncios das vendas de ativos à China Three Gorges e à Statkraft . Por outro lado, a EDP Renováveis recomprou portefólios eólicos por 570 milhões de euros Ainda no vermelho fecharam ae a, com quedas de 0,6% e de 0,24%, respetivamente.Fora do principal índice, o destaque vai para a, que escalou 17,97%, para os 1,805 euros,. Durante a sessão, as ações da construtora tocaram os 1,985 euros, um valor inédito desde 22 de junho de 2010. A impulsionar a cotada esteve o anúncio de que a Martifer ganhou um contrato de 300 milhões de euros da Marinha portuguesa