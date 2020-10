EDP Renováveis continua a brilhar

Fontes:

A EDP Renováveis voltou a estabelecer novos máximos na semana passada. A acção vive um "bull market" há mais de 8 anos, indiferente à letargia que a bolsa portuguesa tem vivido durante esse período.Acredito que, para muitos, o que está a viver em bolsa a EDP Renováveis seja uma verdadeira lição sobre mercados financeiros. A maior parte dos investidores continua a ter uma atracção irresistível pelas acções que não param de cair, temendo aquelas que continuam a subir. É quase inato ao ser humano esta atracção pelas acções que caminham para o abismo.Quando, no início de 2018, a EDP Renováveis estabeleceu um novo máximo, na casa dos 8 euros, muitos foram aqueles que alertaram para o risco que essa condição encerrava. Defendi o oposto - quando uma acção estabelece um novo máximo histórico e confirma essa ruptura, esse é o maior sinal de força que pode haver em análise técnica. Na altura, outro dos argumentos dos ursos era o facto da acção já levar mais de 5 anos de "bull market" e de já ter subido mais de 250%. Desde aí, a tendência ascendente continua intacta e o título quase duplicou o seu valor no mercado.Todos os "bull market" chegam um dia ao fim. Mas enquanto eles duram, decretar a sua morte é prematuro. Enquanto a EDP Renováveis não quebrar suportes relevantes, os touros continuam a dominar em todos os horizontes temporais e há que lhes dar o benefício da dúvida.Artigo escrito em 09/10/20 às 11h20Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.