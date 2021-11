Fortuna de Elon Musk é três vezes superior à de Warren Buffett

A escalada das ações da Tesla, que se juntou recentemente ao clube das "trillion dollar baby", está a aumentar o valor do património de Elon Musk, o dono da empresa de veículos elétricos. A fortuna do empresário sul-africano é agora três vezes superior à de Warren Buffett e superior ao PIB do seu país de origem, a África do Sul.



A fortuna de Elon Musk está agora avaliada em 335 mil milhões de dólares, depois de ter engordado outros 24 mil milhões de dólares esta segunda-feira, à boleia da subida das ações de 8,5%, segundo o Índice de bilionários da agência Bloomberg, citado pelo Business Insider.



O dono da Tesla tornou-se nos últimos dias a primeira pessoa com uma riqueza superior a 300 mil milhões de dólares. Contabilizando o mais recente aumento na fortuna do empresário, que controlava 22,4% da Tesla no início do ano, o património de Musk é três vezes maior que o do CEO da Berkshire Hathaway, que está avaliado em 104 mil milhões de dólares.

Leia Também Musk ganha 36 mil milhões de dólares no dia em que a Tesla passou o valor de 1 bilião



O valor da fortuna de Musk e´ainda superior ao PIB da África do Sul, cujo valor ascendia a 301,9 mil milhões de dólares no final do ano passado, segundo dados do Banco Mundial.



Na semana passada, a subida de 13% das ações da Tesla "renderam" 36 mil milhões a Musk, depois de ter sido divulgado que a Hertz encomendou 100 mil Teslas.



A fortuna de Bezos supera agora em 142 mil milhões de dólares o património do segundo homem mais rico do mundo, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, cuja fortuna está avaliada em 193 mil milhões.



Desde o início do ano, as ações da Tesla disparam perto de 66%, levando a empresa a ultrapassar uma capitalização bolsista superior a um bilião de dólares.