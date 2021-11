Galp e BCP pressionam PSI-20. Bolsa de Lisboa no vermelho

ter completado com êxito a operação que lhe permitiu financiar-se em 110 milhões de euros, através de uma oferta pública de subscrição de novas obrigações e de duas ofertas de troca.





O sentimento positivo que dominou os mercados nesta segunda-feira foi sol de pouca dura. A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão esta manhã no vermelho, com o PSI-20 a cair 0,53% para os 5434,58 pontos. A variante ómicron da covid-19 continua a preocupar os investidores e, por cá, a tendência é a mesma que no resto da Europa.Das 19 empresas cotadas no principal índice português, 11 desciam nos primeiros minutos da negociação, enquanto apenas cinco se mantinham a verde e três estavam inalteradas. Galp Energia e BCP são as que mais pressionam, a cair 1,86% e 1,45% respetivamente.A Mota Engil completa o pódia das perdas, a desvalorizar 1,37%, mesmo depois da construtoraAinda nas quedas mais expressivas, a Altri recua 1,34% e a Jerónimo Martins cai 0,92%.Em sentido inverso, a EDP Renováveis lidera os ganhos, com uma subida não muito acentuada, de 0,36%. Já a EDP desvaloriza um pouco abaixo da linha de água, nos 0,08% negativos.Lisboa acompanha a tendência europeia, espera-se para hoje nova maré vermelha nos mercados de capitais com a variante ómicron a espalhar-se rapidamente por todo o mundo e a preocupar as autoridades políticas e sanitárias.Os investidores temem novo abalo e um retrocesso na recuperação económica e, assim, Paris cai 1,40%, Milão recua 1,07%, Frankfurt desce 1,01% e Madrid cai 1,00%. Lisboa acaba por ser a praça europeia com as perdas menos expressivas.Já o Stoxx 600, que agrega as principais empresas da Europa, desvaloriza 1,01%, com todos os setores a vermelho, liderados pelo retalho.Notícia atualizada.