GameStop dispara com anúncio de saída do CEO

As ações da GameStop escalaram depois do anúncio da saída do seu CEO, George Sherman. A retalhista de videojogos comunicou hoje que o presidente executivo sairá no dia 31 de julho – ou mais cedo, se for encontrado um sucessor antes disso.

Neste momento, o título segue a somar 6,45% para 164,46 dólares.

A notícia não constituiu grande surpresa, atendendo a que Ryan Cohen, co-fundador e ex-CEO da fornecedora online de alimentos para animais domésticos Chewy tem estado a cimentar o seu controlo sobre a GameStop, refere a CNN Business.

Cohen, que através da sua empresa RC Ventures detém uma posição de perto de 13% na GameStop, será confirmado como o próximo chairman da empresa quando se realizar a sua próxima assembleia-geral, em inícios de junho.

George Sherman assumiu a liderança da GameStop em abril de 2019. "Estou muito orgulhoso do que conquistámos na GameStop nos últimos dois anos, incluindo durante os difíceis tempos da pandemia de covid-19", declarou o ainda CEO em comunicado, sublinhando que "ajudámos a trazer estabilidade e robustez ao negócio".





"A GameStop agradece a valiosa liderança do George durante o seu mandato. Deu muitos passos decisivos para estabilizar a empresa durante uma época difícil. A empresa está agora muito mais forte do que quando ele entrou", disse Cohen em comunicado.

Sherman ficou encarregado de dar a volta à empresa, numa altura em que as vendas de consolas de jogos estavam em queda e em que as pessoas estavam cada vez mais a descarregar novos jogos em vez de os comprarem nas lojas. Pouco depois de ter integrado a empresa, anunciou um plano de reorganização que passava por encerrar até 200 lojas.

Mas Sherman não chegou a ter verdadeiramente a oportunidade de executar o seu plano de reorganização. O aparecimento da pandemia de covid-19 em março de 2020 derrubou o panorama económico para toda a indústria do retalho, salienta a CNN.

Recorde-se que, no final de janeiro, uma ação concertada de investidores amadores para comprar ações de cotadas onde os grandes hedge funds detinham maiores posições curtas (apostavam na sua queda) levou a fortes perdas destes fundos – e à escalada dessas cotadas.

Uma das cotadas onde o "exército de pequenos investidores" apostou foi a GameStop – que escalou perto de 400% na última semana de janeiro e terminou o mês com uma valorização superior a 1.600%.