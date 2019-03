Ganhos do grupo EDP contrariam queda da Galp e deixam PSI-20 acima da linha de água

A bolsa nacional encerrou em alta ligeira esta segunda-feira, 11 de março, depois de quatro sessões consecutivas de perdas, com o PSI-20 a subir 0,05% para 5.183,61 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, nove encerraram em alta, oito em queda e uma inalterada.





Entre os principais índices bolsistas da Europa, o PSI-20 foi o que menos subiu, numa sessão marcada por ganhos generalizados, que estão a ser liderados pelos setores da banca e das matérias-primas. Neste último, as cotadas estão a beneficiar dos fortes ganhos do petróleo, que valoriza quase 1,5% tanto em Londres como em Nova Iorque.





Na banca, o setor está a ser contagiado pelos ganhos acentuados das ações do Commerzbank (7,06%) e do Deutsche Bank (4,81%) que estão a beneficiar da notícia de que a fusão entre as duas instituições deverá mesmo avançar.





Por cá, a subida do PSI-20 foi sustentada sobretudo pelas cotadas do grupo EDP, com a casa-mãe a ganhar 1,21% para 3,269 euros, e a EDP Renováveis a valorizar 1,23% para 8,625 euros. A elétrica confirmou no domingo, em comunicado, que pretende reforçar o investimento em energias renováveis e também alienar ativos em Portugal. A atualização do plano estratégico será anunciada terça-feira, antes da abertura do mercado.





O restante setor contrariou esta evolução, com a REN a descer 0,08% para 2,656 euros e a Galp a recuar 1,42% para 14,20 euros, depois de o JPMorgan ter cortado o preço-alvo para as ações de 15,50 euros para 14 euros, e a recomendação de "neutral" para "underweight".





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram também as cotadas do setor da pasta e do papel. A Semapa subiu 1,07% para 15,06 euros, a Navigator somou 0,7% para 4,328 euros e a Altri valorizou 0,97% para 7,30 euros.