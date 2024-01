Grupo EDP dá energia à bolsa de Lisboa

num dia em que os investidores reagem a resultados do outro lado do Atlântico.O PSI cresce 0,43% para 6.295,62 pontos. Das 16 cotadas, dez estão em alta, duas em queda e quatro estão inalteradas — Sonae, REN, Ibersol e Altri.

O grupo EDP está em destaque com a EDP Renováveis a somar 1,50% para 15,93 euros e a casa-mãe a subir 0,59% para 4,262 euros. Ontem, a EDPR anunciou que o terceiro parque eólico que possui no Canadá entrou em funcionamento. O projeto representou um investimento de 410 milhões de euros.Os restantes pesos pesados também estão no verde com a Jerónimo Martins a crescer 0,97% para 20,86 euros, o BCP a valorizar 0,41% para 26,92 cêntimos e a Galp a subir 0,18% para 14,06 euros.Entre as papeleiras, a Semapa soma 0,42% para 14,18 euros, enquanto a Navigator perde uns ligeiros 0,05% para 3,72 euros.Destaque ainda para a Nos que avança 0,37% para 3,294 euros, os CTT que sobem 0,27% para 3,69 euros e a Corticeira Amorim que cresce 0,21% para 9,41 euros. As duas últimas estão entre as três cotadas portuguesas preferidas do CaixaBank/BPI para 2024.No vermelho está a Mota-Engil que cede 0,21% para 4,82 euros por ação.