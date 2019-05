Grupo EDP dá energia ao PSI-20 após três sessões em queda

A bolsa nacional fechou em alta após três sessões no vermelho, com as ações portuguesas a acompanharem o movimento positivo registado nos mercados acionistas globais, que também recuperaram das quedas sofridas na véspera.





O PSI-20 terminou a subir 0,47% para 5.122,59 pontos, com 14 cotadas em alta e quatro em queda. Metade das cotadas do índice PSI-20 ganhou mais de 1%.





Nas bolsas europeias os índices marcaram ganhos em torno de 0,5%, depois de no final do dia de segunda-feira o Departamento de Comércio dos Estados Unidos ter anunciado que irá conceder um prazo de três meses para que as empresas norte-americanas continuem a negociar com a Huawei, permitindo-lhes manter, para já, as redes e equipamentos existentes, bem como as atualizações de software.



Apesar de o fundador da Huawei ter já garantido que esta medida terá um impacto diminuto, a mesma está a ser bem recebida pelos investidores, que veem na decisão um sinal de abertura da administração de Donald Trump, ainda que o conflito entre as duas maiores economias do mundo não tenha, para já, fim à vista.

Em Lisboa destacou-se o Grupo EDP, que tirou partido do acordo anunciado esta tarde com a francesa Engie para a criação de uma parceria, detida em partes iguais, "no segmento eólico offshore, fixo e flutuante".





A EDP Renováveis ganhou 1,98% para 8,76 euros e a EDP subiu 1,02% para 3,263 euros.

Quanto aos restantes pesos pesados, foram vários os que também marcaram ganhos acima de 1%.

Na véspera da assembleia-geral anual de acionistas, o BCP valorizou 1,4% para 0,2527 euros.





A Jerónimo Martins subiu 1,72% para 13,32 euros e a Galp Energia avançou 0,95% para 14,40 euros.





A valorização do PSI-20 só não foi mais acentuada porque a REN esteve hoje a descontar o dividendo de 17,1 cêntimos que irá pagar os acionistas. As ações da cotada liderada por Rodrigo Costa desceram 5,08% para 2,43 euros.





As ações dos CTT ganharam 1,54% para 2,24 euros, continuando a beneficiar com o reforço do seu maior acionista, a Manuel Champalimaud SGPS. A Navigator (+1% para 3,422 euros) e a Altri (+0,24% para 6,18 euros) recuperaram parte das fortes quedas da véspera.





Entre as cotadas do PSI-20 a Mota-Engil foi a que conseguiu a valorização mais expressiva (+3,83% para 2,168 euros).