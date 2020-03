Há 24 anos que o PSI-20 não negociava abaixo dos 4 mil pontos

O PSI-20 está a negociar no nível mais baixo desde 1996 numa sessão que volta a ser de fortes quedas em todas as praças mundiais.

A bolsa nacional segue em forte queda, em mais um dia negro nos mercados acionistas, tendo o PSI-20 negociado já abaixo dos 4.000 pontos, o que não acontecia há 24 anos.

O índice português está a cair 4,67% para 4.020,53 pontos, com todas as 18 cotadas do índice em terreno negativo. O PSI-20 atingiu uma queda máxima de 6,47% para 3.944,65 pontos, sendo esta a primeira sessão desde janeiro de 1996 que negoceia abaixo dos 4.000 pontos.

A bolsa portuguesa está assim em mínimos de 24 anos, atingindo níveis mais baixos que durante a crise financeira de 2008 que levou a economia mundial a uma recessão global e da crise das dívidas de 2011, que obrigou o país a pedir assistência externa.





Nas praças europeias a tendência é igualmente de quedas, com os principais índices a recuarem mais de 5%, registando mínimos de pelo menos 2016.

Wall Street prepara-se também para abrir no vermelho. Os futuros do S&P500 recuaram mais de 5%, o que levou a uma interrupção da negociação. De acordo com a Bloomberg, os futuros do índice norte-americano já chegaram a cair 5,06% durante a sessão desta quinta-feira.

O índice Dow Jones entrou ontem em "bear maket", ou seja, atingiu uma desvalorização de 20% desde o último pico máximo, pondo fim ao mais longo período do "bull market" da história. Hoje foi a vez do índice mundial MSCI, o índice de referência mundial, entrar nesse patamar.



As bolsas estão a ser pressionadas pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ontem à noite anunciou a suspensão de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos, nos próximos trinta dias. O líder da Casa Branca pediu ainda que as pessoas evitem viagens não essenciais e garantiu que em breve serão tomadas "medidas sem precedentes" para alívio financeiro dos trabalhadores que não possam trabalhar devido à doença, mas sem especificar.



Numa conferência de imprensa destinada a divulgar medidas para combater o impacto do coronavírus, o líder da Casa Branca não forneceu detalhes sobre o plano económico que os Estados Unidos vão seguir para mitigar os efeitos imediatos do vírus Covid-19, deixando os investidores apreensivos.





11 mínimos no PSI-20



Com todas as cotadas a negociar em território negativo, na bolsa nacional destaca-se a queda do BCP, que afunda 5,86% para os 11,73 cêntimos por ação, o que representa um novo mínimo histórico. Ainda assim o BCP desce menos que o índice da banca europeia (o Stoxx Banks afunda mais de 7%).



Ao todo são 11 as cotadas do PSI-20 que negoceiam em mínimos de pelo menos um ano.

As papeleiras Altri (-7,38% para 3,69 euros) e Navigator (-6,98% para 2,186 euros) estão a negociar em mínimos desde 2016 e 2013, respetivamente.



A Sonae (-5,18% para 0,6045 euros) cai mesmo para mínimos de abril de 2012 e a Sonae Capital (-5,43%) desvaloriza para um patamar só atingido em julho de 2016. Nos (janeiro de 2013), Ibersol (outubro de 2016) e Semapa (junho de 2016) são as outras empresas a cair para mínimos. A Ramada, REN e Corticeira Amorim estão também em mínimos.