Há sete magníficas europeias a bater as norte-americanas

Menos voláteis, mais generosas no pagamento de dividendos aos acionistas e mais baratas. GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L’Oreal, LVMH, Astrazeneca, SAP e Sanofi dominam o crescimento de resultados e as valorizações no principal índice europeu.



Com uma capitalização superior a 408 mil milhões de euros, a LVMH é a maior cotada europeia. Gonzalo Fuentes/Reuters Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 07:00







As sete magníficas de Wall Street dominaram atenções de investidores e gestores em 2023. O desempenhos da Apple, Microsoft, Alphabet (dona da Google), Amazon, Meta (antiga Facebook), Nvidia e Tesla foram brilhantes e levaram os índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq Composite a fortes ganhos. Mas há, na Europa, sete magníficas que não só superam as valorizações das pares norte-americanas como têm uma volatilidade ...

