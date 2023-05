Inteligência artificial dá alento a Nasdaq e S&P 500

4.151,28 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,71% para 12.698,09 pontos. Já o industrial Dow Jones cedeu, mas ligeiramente, ao deslizar 0,11% para 32.764,65 pontos.





As bolsas norte-americanas fecharam mistas, com as empresas ligadas à inteligência artificial a darem um forte contributo pelo lado positivo. Um movimento que ganhou força após a Nvidia ter divulgado previsões que superaram em muito as expectativas dos analistas.No"guidance" divulgado, a empresa mostrou como a procura crescente por processadores para a inteligência artificial tem o potencial de remodelar o setor. Segundo a fabricante de chips, as vendas no trimestre que acaba em julho deverão atingir os 11 mil milhões de dólares - a expectativa dos analistas era de 7,18 mil milhões. Os números animaram os mercados e deram alento às ações do setor, tendo a própria Nvidia visto as ações escalarem 24,37% para os 379,80 dólares.O S&P 500, índice de referência, subiu 0,88% paraA generalidade dos índices conseguiu assim fechar com ganhos, apesar de os investidores continuarem cautelosos devido ao impasse sobre o tecto da dívida nos Estados Unidos.