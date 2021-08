Jerónimo Martins e Galp levam PSI-20 a máximos de um mês

O PSI-20 fechou a sessão desta quarta-feira a subir 0,58%, para 5.182,92 pontos, o valor mais elevado em quase um mês. É preciso recuar a 13 de julho para encontrar um nível de fecho mais alto. A suportar os ganhos da praça portuguesa, que acompanhou a tendência positiva europeia, estiveram dois dos pesos pesados: a Jerónimo Martins e a Galp.A dona do Pingo Doce beneficiou de uma recomendação positiva da norte-americana Zacks Investments Research, que se veio somar a outras apreciações positivas de analistas, e avançou 1,57%, para 17,48 euros, reaproximando-se do máximo de 40 meses atingido na semana passada.Já a Galp acompanhou a subida do petróleo, apesar da queda no crude já perto do final da sessão na Euronext Lisboa, e ganhou 1,22%, encerrando nos 8,60 euros. Ainda com uma subida superior a 1% surge a Sonae, que valorizou 1,13% para 0,8495 euros.O setor energético registou um dia positivo, com a EDPR a ganhar 0,58%, para 20,72 euros, enquanto a REN valorizou 0,21%, até aos 2,40 euros, e a EDP subiu 0,09%, terminando a jornada a valer 4,521 euros.Entre as papeleiras, a Navigator foi a cotada com melhor desempenho, subindo 0,92%, para 3,076 euros, enquanto a Altri e a Semapa fecharam inalteradas.Com apenas cinco cotadas a encerrar no vermelho, a Ibersol foi a mais castigada, perdendo 0,67%, para 5,96 euros. Mas os principais "travões" ao PSI-20 foram mesmo os CTT, que cederam 0,45%, para 4,39 euros, e o BCP, que recuou 0,24%, fechando nos 12,47 euros.