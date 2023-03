Lisboa arranca na linha d'água. EDP Renováveis pressiona a cair mais de 1%

Leia Também Família EDP leva Lisboa para o vermelho apesar de ganho de 4% do BCP

dois aumentos de capital, sendo que no caso da EDP Renováveis já tem investidores garantidos.



Em comunicado enviado na tarde desta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP

que as operações de emissão de novas ações foram registadas, resultando em injeções de mil milhões de euros cada.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão na linha d'água, com a EDP Renováveis a ser a cotada que mais pressiona.O PSI recua muito ligeiramente (-0,05%) para 6.040,24 pontos. Entre as 15 cotadas que compõem o índice nacional, oito começaram o dia no vermelho, cinco no verde e duas permanecem inalteradas.A EDP Renováveis comanda a tabela das perdas, estando a desvalorizar 1,08% para 20,07 euros, em contraciclo com a empresa-mãe que ganha 0,42% para 4,78%.Este movimento ocorre numa altura em que estão a decorrerO sentimento no setor energético é misto, estando a Galp a comandar os ganhos do PSI, ao subir 0,54%, para 11,07 euros.Já Greenvolt permanece inalterada em 7,12 euros. Em situação similar está a REN que, horas antes de apresentar resultados, se mantém intocada em 2,57 euros.

Entre as papeleiras, o setor está pintado de vermelho: Altri perde 0,82% para 4,61 euros, enquanto a Semapa cai 0,56% para 14,18 euros. Já a Navigator desvaloriza 0,42% para 3,32 euros.

No retalho a tendência é positiva: a Jerónimo Martins soma 0,10% para 19,56 euros, enquanto a Sonae arrecada 0,29% para 1,04 euros.

Já a Nos cede 0,33% para 4,17 euros, antes de apresentar resultados. O BCP soma 0,18% para 0,2284 euros.

(Notícia atualizada)