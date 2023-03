há 42 min. 07h35

Futuros na Europa sem tendência definida. Ásia fecha mista após dados vindos da China

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 permanecem praticamente inalterados enquanto a Ásia fechou mista, numa altura em que o mercado aguarda o discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, no senado dos EUA.

Powell vai, pela primeira vez este ano, ao Comité dos Assuntos Financeiros no Senado, algo que tem de fazer duas vezes todos os anos. As declarações do responsável máximo do banco vão ser escutadas com atenção por parte dos investidores, que vão procurar pistas sobre o caminho a seguir pela Fed já na próxima reunião de política monetária.

Os investidores estão ainda a digerir os mais recentes dados macroeconómicos da China que indicam que as importações e exportações continuaram a cair durante os primeiros dois meses do ano, o que pode levantar preocupações sobre a recuperação económica chinesa.

Perante estes dados, Xangai terminou a sessão a deslizar 1,1% enquanto Hong Kong caiu 0,8%. Pela Coreia do Sul, o Kospi fechou na linha de água (0,03%). No Japão, o Topix somou 0,4% e o Nikkei subiu 0,25%.