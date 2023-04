Lisboa despede-se de abril no vermelho

A bolsa portuguesa encerrou a derradeira sessão de abril no vermelho, num dia em que as praças europeias se dividem entre ganhos e perdas. O PSI caiu 0,54%, para os 6.210,19 pontos, com 10 cotadas em alta e seis em queda.A pressionar o índice estiveram principalmente a EDP, que hoje negociou a descontar o dividendo, e o BCP. A elétrica perdeu 3,66%, para os 5,0 euros, mas excluindo o impacto do "ex-dividendo" teria encerrado inalterada. Já o banco liderado por Miguel Maya, caiu 2,47%, até aos 0,233 euros, no dia em que foram divugados os resultados trimestrais do polaco Bank Millennium, controlado maioritariamente pelo BCP.A REN, que ontem apresentou as contas trimestrais, tombou 3,48%, fechando nos 2,635 euros.Outro dos pesos pesados a fechar no vermelho foi a EDP Renováveis, que cedeu 0,35%, para os 20,16 euros.Pela positiva, a Mota-Engil avançou 2,27%, até aos 1,982 euros, e a Galp ganhou 2,23%, terminando o dia a valer 10,99 euros. Os CTT fecharam o pódio com uma subida de 1,49%, para 3,745 euros, depois de ter anunciado a redução de capital.Nota ainda para a Jerónimo Martins, que ganhou 1,33%, fechando nos 22,9 euros, renovando máximos desde meados de setembro do ano passado.