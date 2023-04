Resultados dão fecho positivo a Wall Street mas Amazon perde 4%

Wall Street encerrou a sessão em terreno positivo, com os fortes resultados da Exxon e da Intel a ofuscarem a preocupação dos investidores sobre o impacto dos mais recentes dados económicos no futuro da política monetária levada a cabo pela Reserva Federal (Fed) norte-americana.





O industrial Dow Jones somou 0,81% para 34.098,95 pontos, enquanto o S&P 500 valorizou 0,83% para 4.169,57 pontos.





Já o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 0,69% par 12.226,58 pontos.





As ações da Exxon Mobil somaram 1,22%, tendo chegado a tocar em máximos históricos, depois de a petrolífera ter reportado um lucro recorde entre janeiro e março.





Por sua vez, a Intel cresceu 4,10%, após a fabricante de semicondutores ter antecipado uma melhoria das margens no segundo trimestre deste ano.





Já os títulos da Amazon deslizaram 4,06%. Apesar dos bons resultados reportados esta quinta-feira, o sentimento de mercado foi abalado pela "conference call", onde a administração da tecnológica alertou para a desaceleração do crescimento das receitas da Amazon Web Services.



Ainda do lado das perdas, o First Republic Bank terminou o dia a derrapar 43,28%, depois de ter chegado a afundar mais de 50% durante a sessão.





Esta sexta-feira, a Reuters avançou que os responsáveis de vários órgãos governativos nos Estados Unidos estão a coordenar as negociações para o resgate do First Republic Bank, numa altura em que os esforços do setor privado, liderados pelos consultores do banco, ainda não conseguiram encontrar uma solução.





Os investidores estão agora de olhos postos na reunião de política monetária da Fed, agendada para a próxima semana, depois de esta sexta-feira terem estado a digerir os mais recentes dados sobre o crescimento salarial, os quais dão sustento à manutenção da política monetária restritiva por parte do banco central liderado por Jerome Powell.