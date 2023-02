Bolsa de Lisboa abre no verde com EDP Renováveis a liderar ganhos

a Gomà-Camps Consumer, uma sociedade com sede em Saragoça, Espanha.





A bolsa de Lisboa arrancou em terreno positivo, com o PSI a subir 0,21% para os 5919,21 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, oito deram início à sessão com ganhos, cinco com perdas e duas inalteradas.A liderar as subidas segue a EDP Renováveis, com as ações a valorizarem 1,33% para os 20,15 euros, seguida pela Mota-Engil, com ganhos de 1,05% para os 17,40 cêntimos, um dia após ter renovado máximos desde finais de novembro de 2020. Também a Jerónimo Martins, cotada com mais peso no PSI, está entre as empresas que arrancaram o dia com ganhos. A retalhista sobe 0,77% para os 19,69 euros por título.Do lado das quedas, a Navigator é a que mais perde, com um recuo de 0,79% para os 3,250 euros, um dia após ter anunciado que formalizou um contrato de compra e venda de ações da totalidade do capital social Com perdas arrancaram também a Semapa, a Galp, a Sonae e os CTT. A Ren e a Nos, por sua vez, abriram inalteradas.Notícia atualizada às 08h40