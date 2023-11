Lucros da dona da bolsa de Lisboa crescem 13,2% para 146,5 milhões de euros no trimestre

Os lucros da empresa dona da bolsa de Lisboa cresceram 13,2%, para 146,5 milhões de euros. O desempenho dos resultados ajustados deve-se, de acordo com um comunicado da Euronext, ao crescimento orgânico, à "disciplina" de custos e a uma estratégia de financiamento "eficiente".A Euronext reportou um resultado líquido que mais do que duplicou (119,6%) face ao mesmo período do ano anterior para 166,5 milhões de euros, incluindo "one-offs". Ajustado, o resultado líquido cresceu 13,2%, para 146,5 milhões de euros.As receitas atingiram 360,2 milhões de euros, um aumento de 2,8%, e o rendimento subjacente cresceu 4,1% (excluindo a depreciação da coroa norueguesa a que o grupo está exposto na Noruega)."Os resultados do terceiro trimestre de 2023 da Euronext demonstram o sucesso da nossa estratégia de diversificação", indica o grupo em comunicado. "O crescimento orgânico robusto em todos os nossos negócios não relacionados com o volume e o crescimento de dois dígitos nas nossas atividades de energia e rendimento fixo mais do que compensaram os impactos cambiais negativos e as atividades de negociação de caixa mais suaves".O EBITDA ajustado subiu 6,9% para 213,7 milhões de euros, "resultado deste sólido desempenho operacional, combinado com a nossa melhor disciplina de custos, bem como impactos cambiais positivos nos nossos custos". Considerando a atual dinâmica cambial, a empresa espera que os custos subjacentes para o ano inteiro fiquem abaixo do estimado no início do ano."Como resultado deste forte desempenho e graças à mais-valia de 41,6 milhões de euros realizada através da alienação da participação de 11,1% da Euronext na LCH SA, os resultados por ação reportados mais do que duplicaram no terceiro trimestre de 2023, para 1,57 euros", acrescenta.No trimestre, foram admitidas nos mercados Euronext mais de 72% das novas cotações de ações na Europa, com 23 novas cotações, elevando o total para 51 admissões nos primeiros nove meses de 2023. No grupo inclui-se a empresa de beleza e cosméticos Coty, sediada nos Estados Unidos, que fez um "dual listing" em Paris para expandir a exposição aos investidores europeus.