Maré verde na bolsa de Lisboa. Só Jerónimo Martins e EDPR perdem

A bolsa de Lisboa arrancou a semana com ganhos, com o PSI, o índice de referência, a avançar 0,55% para 6315,36 pontos. Quase todas as cotadas abriram em terreno positivo, com exceção de duas, que registavam perdas ligeiras.Quatro empresas valorizavam acima de 1% nos primeiros minutos de negociação, incluindo dois pesos-pesados: o BCP subia 1,15% para 0,2901 euros e a Galp avançava 1,11% para 13,615 euros.A cotada no topo dos ganhos era a Navigator, a subir 1,18% para 3,786 euros. Ainda a valorizar mais de 1% estava a Altri, a escalar 1,07% para 4,730 euros, depois de o presidente executivo ter dito, na sexta-feira, que "a estabilidade política em Espanha vai ser útil" à decisão sobre o projeto Gama, o qual prevê a construção de uma unidade industrial de raiz na Galiza, com uma capacidade produtiva anual de 200 mil toneladas de pasta solúvel e 60 mil toneladas de fibras têxteis sustentáveis.Também com ganhos estavam a Greenvolt (+0,90%), a Corticeira Amorim (+0,77%), a Sonae (+0,54%), a Mota-Engil (+0,46%), a Ibersol (+0,30%), a Nos (+0,29%), a REN (+0,21%), a Semapa (+0,15%), os CTT (+0,14%) e a EDP (+0,14%).Pela negativa destacavam-se apenas a Jerónimo Martins, que perdia 0,18% para 21,70 euros, e a EDP Renováveis, que recuava 0,09% para 16,31 euros.