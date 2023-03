Maré vermelha na bolsa de Lisboa. Ibersol regressa ao PSI com pé esquerdo

Leia Também Lisboa lidera perdas na Europa. Sonae vive pior dia em três anos

A bolsa de Lisboa arrancou a primeira sessão da semana no vermelho. O PSI recua 0,95%, para os 5.669,54 pontos, no dia em que passa a contar com 16 cotadas, com o regresso ao principal índice europeu da Ibersol.Nos primeiros minutos da negociação, apenas a Jerónimo Martins - a empresa com maior peso em Lisboa - estava a registar ganhos, a somar 0,29%.Todas as outras registavam desvalorizações, com o BCP a apresentar a queda mais expressiva, em linha com o sentimento dominante no setor europeu da banca a esta hora.A compra do Credit Suisse pelo UBS está a causar novo turbilhão nos mercados - com o setor financeiro a ser especialmente afetado - com os investidores a sinalizar como negativo o facto de a operação ter implicado a eliminação de 16 mil milhões de francos suíços em obrigações "tier 1".Segundo a Bloomberg, esta redução é a maior perda de sempre para o mercado europeu de dívida "tier 1" que, no total, valerá 275 milhões de dólares.De resto, também a Sonae regista um recuo expressivo, de 2,65%. Com perdas superiores a 1% estão ainda a Mota-Engil (-1,9%), a Galp Energia (-1,72%) - que acompanha o recuo do petróleo nos mercados internacionais, - a Greenvolt (-1,49%), a Altri (-1,35%) e a Ibersol (-1,19%), que esta segunda-feira volta a estrelar no principal índice português.Pelo grupo EDP, outros dos pesos-pesados da bolsa de Lisboa, a casa mãe recua 0,19% e o braço Renováveis tem a queda menos expressiva do grupo, de 0,15%.