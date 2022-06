Medo da recessão derruba "yields" das "treasuries" e dá ajuda a Wall Street

O fantasma da recessão continua a ditar o rumo de Wall Street. Esta quinta-feira, os maus dados económicos provocaram uma valorização nas "treasuries", aliviando as "yields". Assim, as ações tornaram-se mais atrativas.O Dow Jones avançou 0,64%, para 30.677,36 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,95%, até aos 3.795,73 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite registou um dia ainda mais proveitoso, com uma subida de 1,62%, fechando nos 11.232,19 pontos.No setor tecnológico, as gigantes sustentaram os ganhos do Nasdaq. A Amazon avançou 3,2%, a Apple ganhou 2,16%, a Alphabet valorizou 0,68%, enquanto a Meta subiu 1,86% e a Microsoft ganhou 2,26%.Os investidores aguardavam também pela divulgação pela Reserva Federal (Fed) dos testes de esforço (stress tests) à banca norte-americana.