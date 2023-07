Mota-Engil e EDP Renováveis impulsionam bolsa de Lisboa

Os pesos pesados Jerónimo Martins e BCP também começaram a sessão no verde. A dona do Pingo Doce sobe 0,31% para 25,82 euros e o banco liderado por Miguel Maya avança 0,09% para 0,2207 euros.



Do lado das quedas, a Semapa lidera ao deslizar 1,06% para 13,02 euros. Em oferta pública de aquisição (OPA) à EDP Brasil. Ainda no setor energético, a Galp avança 0,46% para 10,88 euros e a Greenvolt valoriza 0,34% para 5,865 euros.

Ainda no vermelho estão os CTT que caem 0,85% para 3,49 euros, a Ibersol cede 0,59% para 6,72 euros, a Nos cai 0,3% para 3,37 euros e a Sonae desvaloriza uns ligeiros 0,05% para 0,93 euros.



A REN é a única cotada que abriu a sessão desta terça-feira inalterada.











A bolsa de Lisboa acordou no verde, tal como as restantes praças da Europa que já estão a negociar a esta hora. O PSI sobe 0,26% para 5.917,58 pontos, com 10 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada - a REN.A liderar as subidas está a Mota-Engil que avança 2,23% para 2,295 euros. A construtora anunciou ontem ter fechado um contrato no valor de 916 milhões de dólares na Nigéria.Também em alta estão a EDP Renováveis, que sobe 0,81% para 17,46 euros, e a EDP, que ganha 0,39% para 4,343 euros. A elétrica lança esta terça-feira uma nova estratégia de crescimento passa por comprar empresas para ter até 10 participadas em 2027.