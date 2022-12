Lisboa falha sentimento positivo na Europa. CTT perdem mais de 1%

5.767,47 pontos com 12 das 15 cotadas no vermelho, com os CTT a liderarem as perdas. A operadora postal recua recua 1,12% para 3,20 euros por ação.





A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no vermelho, a contrariar a tendência a nível europeu. O índice PSI cede 0,56% para

O BCP está também entre as maiores perdas no arranque da sessão, ao ceder 0,75% para 0,1454 euros por ação. Entre os pesos pesados, a EDP e EDP Renováveis seguem a recuar 0,94% e 0,69%, respetivamente.



Os investidores têm uma série de novidades vindas do grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade. A EDP Renováveis ganhou dois novos projetos nos EUA, enquanto a casa-mãe concluiu a venda da central hidroelétrica de Mascaranhas, no Brasil.





Ainda na energia, a Greenvolt recua 0,25% para 8,04 euros por ação. A Nos cede 0,58%, enquanto, no retalho, a Jerónimo Martins perde 0,29% e a Sonae desliza 0,11%.