Negociações "construtivas" entre EUA e China dão ganhos a Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram a sessão em alta, prolongando os ganhos do trimestre para a casa dos dois dígitos nos três principais índices.

O Dow Jones sobe 0,44% para 25.826,92 pontos e o Nasdaq ganha 0,59% para 7.714,9 pontos. O S&P500 avança 0,6% para 2.831,39 pontos, elevando para cerca de 13% a subida acumulada no trimestre que hoje termina.

O sentimento é positivo na generalidade das bolsas, sendo que o índice MSCI que mede o desempenho global está a registar o melhor trimestre desde 2012. O S&P500 prepara-se para obter o melhor retorno desde 2009.

Os investidores estão mais uma vez animados com o desenrolar das negociações para um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Depois da nova ronda que terminou hoje em Pequim, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, classificou as conversações de construtivas. Na próxima semana, as delegações dos dois países encontram-se em Washington, sendo de esperar mais desenvolvimentos positivos.

A Bloomberg noticiou esta sexta-feira que as delegações dos EUA e da China estão já a fazer uma revisão linha a linha do texto comum que poderá ser entregue a Donald Trump e a Xi Jinping para assinarem um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A contribuir para a evolução em alta das ações está também a subida das "yields" das obrigações nos Estados Unidos e na Alemanha, pois os mínimos atingidos nas últimas sessões agravaram os receios de uma travagem forte da economia global.

Ainda assim, foi hoje revelado pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos que os gastos dos consumidores em janeiro aumentaram apenas 0,1%, ficando abaixo do esperado, enquanto o indicador de inflação ligado ao indicador do consumo (e que a Fed dá maior relevância) caiu 0,1%.

Os bancos são os que mais contribuem para a subida dos índices, com as ações do JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs a marcarem ganhos próximos de 1%.

Entre as ações com variações mais destacadas, a Carmax valoriza 5,7% depois de a empresa de venda de carros em segunda mão ter anunciado resultados acima do esperado.

O Wells Fargo desliza 1,47% depois de ter anunciado a saída inesperada do CEO.