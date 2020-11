Nos afunda 6% após projeto para leilão do 5G. É a maior queda em quatro meses

"O Estado português acabou de prestar um mau serviço ao país, aos cidadãos e às empresas, privando-os da liderança e da celeridade digital que o 5G poderia trazer", criticou.

Em termos técnicos, a Nos está a negociar 12,5% abaixo da sua média móvel dos últimos 90 dias e menos 15,91% da média móvel dos 200 dias.

De janeiro a setembro,

, o que representa uma queda de 42,7% face ao mesmo período do ano passado. Apesar desta performance, a operadora destaca que no terceiro trimestre marca o inicio "da recuperação da Nos, após um período intensamente marcado pela pandemia", de acordo com o comunicado enviado esta quarta-feira à CMVM. Analisando só o terceiro trimestre, a descida do lucro foi de 7,9%.

As ações da Nos desvalorizaram 6,01% para os 2,91 euros por ação na sessão desta sexta-feira, depois de o regulador das telecomunicações, a Anacom, ter anunciado as condições finais para o leilão nacional de 5G, num encontro fechado para os investidores das empresas na corrida para esta operação.Até ao momento foram negociadas 497.323 ações, que compara com a média diária dos últimos seis meses fixada nos 979.257 ações.Ontem, os títulos da empresa liderada por Miguel Almeida tinham disparado , com os investidores a aplaudirem os resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano.