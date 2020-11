Nos: Regras do leilão 5G são "ilegais e inaceitáveis" e terão consequências para o país

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgou hoje o regulamento do leilão do 5G, que prevê que o procedimento esteja concluído em janeiro e as licenças atribuídas durante o primeiro trimestre de 2021.Numa primeira reação, fonte oficial da NOS disse que as "regras publicadas hoje são ilegais e inaceitáveis e terão consequências catastróficas e irreversíveis para o país e para os portugueses"."O Estado português acabou de prestar um mau serviço ao país, aos cidadãos e às empresas, privando-os da liderança e da celeridade digital que o 5G poderia trazer", criticou.A operadora de telecomunicações lidera por Miguel Almeida adianta também que irá recorrer "a todos os meios para travar a aplicação do regulamento".