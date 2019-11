A bolsa nacional caiu pela primeira vez em três sessões, num dia em que as descidas dos CTT e da Nos foram determinantes para a evolução do PSI-20.





A pesar na negociação esteve ainda o BCP, cujas ações perderam 0,54% para 0,2009 euros. Na bolsa nacional, a queda da Mota-Engil foi a que mais se destacou, com a construtora a perder 3,42% para 1,974 euros.Em queda fecharam ainda as ações da Nos, cedendo 1,01% para 4,924 euros, bem como dos CTT, que caíram 1,52% para 3,108 euros.Do lado oposto estiveram as ações da Jerónimo Martins, que apreciaram 0,27% para 14,74 euros, no dia em que o Governo polaco suspendeu o imposto sobre o retalho até julho. Ainda no mesmo setor, a Sonae SGPS subiu 0,22% para 0,9185 euros.A EDP também travou a queda da bolsa nacional, ao ganhar 0,14% para 3,655 euros. Já a Galp Energia caiu 0,57% para 14,94 euros, prolongando a desvalorização de ontem que se seguiu à redução da recomendação dos títulos por parte dos analistas do banco canadiano RBC Capital Markets.A pesar na negociação esteve ainda o BCP, cujas ações perderam 0,54% para 0,2009 euros.

A bolsa nacional fechou o dia em queda, numa sessão marcada por ganhos ligeiros entre as congéneres europeias. O PSI-20 recuou 0,13% para 5.174,80 pontos, com oito cotadas em alta, nove em queda e uma inalterada.A condicionar a negociação bolsista continuam as negociações comerciais entre os EUA e a China. As últimas novidades apontam para avanços, o que está a animar os investidores um pouco por todo o mundo. O Ministério do Comércio chinês revelou que a China e os EUA "alcançaram consenso" em como resolver "assuntos importantes" e vão manter o contacto para ultrapassar os restantes obstáculos da "fase um" do acordo comercial.