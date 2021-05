Família Queiroz Pereira esclarece que mantém preço da OPA prolongada sobre Semapa

Leia Também OPA da Sodim sobre Semapa prolongada até dia 4 de junho

Esta decisão surge depois da associação de pequenos investidores Maxyield ter pedido à CMVM, na semana passada, a suspensão da OPA, devido às empresas do grupo terem adiado a apresentação de resultados. A Navigator apresenta as contas do trimestre esta sexta-feira, dia 28 de maio, enquanto os resultados da Semapa são reportados no próximo dia 31. Uma situação que terá levado o regulador a pedir que fossem divulgadas perspetivas financeiras para ambas as empresas, um pedido que levou a Sodim a solicitar a extensão do prazo da OPA, de modo a que os investidores tenham conhecimento das contas da Semapa e da Navigator, empresa controlada pela primeira.





Leia Também Holding da família Queiroz Pereira reforça na Semapa

A Sodim, "holding" da família Queiroz Pereira e maior acionista da Semapa, reiterou esta terça-feira ao final do dia que mantém a contrapartida oferecida na oferta pública de aquisição (OPA) sobre o capital da empresa que não controla.Em comunicado enviado à CMVM, a Sodim refere que "para esclarecimento de dúvidas entretanto surgidas a Sodim reitera que se mantém o que já havia transmitido ao mercado relativamente ao valor da contrapartida, continuando o preço por ação a pagar pela Sodim no âmbito desta sua oferta a ser de 11,66 euros, em dinheiro, por ação, o qual corresponde ao valor da contrapartida desta oferta de 12,17 euros por ação, deduzido do dividendo entretanto já pago de 0,512 euros por ação".Esta terça-feira, último dia do prazo original da OPA, a Sodim comunicou a prorrogação do prazo da oferta até 4 de junho, alegando que, dessa forma, a oferta apenas termina já após a Semapa e a subsidiária Navigator apresentarem os resultados referentes ao primeiro trimestre.Os destinatários da oferta que assim o entendam podem revogar a sua declaração de aceitação da oferta através de uma comunicação dirigida ao intermediário financeiro até ao dia 1 de junho, pelas 15:00."Investidores que aceitaram a Oferta antes de publicada a presente Adenda, bem como a adenda ao prospeto da Oferta têm o direito de revogar a sua declaração de aceitação através de comunicação escrita dirigida ao intermediário financeiro que recebeu tal declaração até ao dia 1 de junho de 2021, i.e., cinco dias úteis após a divulgação da presente adenda", esclarece o comunicado.Os resultados da oferta deverão ser conhecidos numa sessão de apuramento de resultados no dia 7 de junho, o primeiro dia útil após o fim da operação.A Sodim oferece 11,66 euros por cada ação da Semapa, depois de descontado o valor do dividendo de 51,2 cêntimos por ação, mas a contrapartida tem sido considerada baixa pelos investidores. Ainda na semana passada, a Bestinver confirmou que não iria aceitar a OPA da família Queiroz Pereira, sendo que a Cobas AM também já tinha dado essa mesma indicação, numa carta dirigida aos seus investidores. As duas gestoras espanholas controlam mais de 5% do capital da Semapa.Entretanto, a Sodim tem aproveitado para reforçar a sua posição através da compra de ações em bolsa, sempre que os títulos negoceiam no valor da oferta. Ontem, a "holding" divulgou à CMVM que comprou mais um bloco de 90.095 acções, representativas de 0,111% do capital social da Semapa, tendo pago 11,66 euros por cada ação. De acordo com o site da Semapa, a Sodim detém 75,01% do capital da empresa.