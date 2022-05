Pesos pesados dão abertura positiva à bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa alinhou esta manhã com a tendência dos principais mercados europeus e arrancou a sessão de negociação a verde. O PSI subia 0,19% para os 5732,01 pontos, com dez empresas em terreno positivo e cinco a negociar negativas.As cinco empresas com mais peso no principal índice português - a Jerónimo Martins, EDP e EDP Renováveis, Galp Energia e BCP - estavam todas do lado dos ganhos, com a petrolífera liderada por Andy Brown a ter o maior destaque, ao avançar 0,62%, em linha com a subida a esta hora do petróleo, que soma mais de 2% tanto no mercado norte-americano, como no europeu.Já o grupo EDP tem a casa mãe a subir 0,16% e o braço renováveis a crescer 0,24%, numa subida ligeiramente menos expressiva que a Jerónimo Martins, que avança 0,26%. O BCP - que foi a estrela da sessão anterior, a beneficiar da perspetiva da subida das taxas de juro pelo BCE - esta manhã estava um pouco acima da linha de água, a valorizar 0,07%.No topo da tabela, ainda assim, estava a Navigator, a somar 1,19%. Também a Semapa cresce 0,61%. A outra papeleira do PSI, a Altri, está do lado das perdas, a cair 0,22%.A Corticeira Amorim é a cotada que registava o maior recuo nos primeiros minutos da negociação, caindo 1,55%. CTT (-0,40%), Greenvolt (-0,31%) e REN (-0,17%) compõem o resto do grupo que arrancou a sessão a vermelho.