BCP beneficia dos juros mais altos. Bolsa de Lisboa sobe 1%

3,79 euros. Desde que, após o fecho da sessão de quinta-feira, apresentou resultados - com uma queda de 38% nos lucros trimestrais -, a operadora postal já afundou mais de 11%, estando a ser também pressionada pelo reforço das posições a descoberto.



Além da empresa liderada por João Bento, também a Sonae (que perdeu 0,48% para 1,03 euros) e a Greenvolt (que recuou 0,31% para 6,41 euros) fecharam no vermelho. O maior tombo foi, no entanto, da Navigator, que perdeu 1,42% para 3,88 euros.



(Notícia atualizada às 17:00)

A bolsa de Lisboa acompanhou o ritmo de recuperação que se vive nas principais praças europeias após as últimas sessões terem sido de "sell-off". O índice PSI valorizou 1,13% parapontos, com 11 das 15 cotadas em terreno positivo e apenas quatro no vermelho.O BCP foi a cotada que mais subiu em Lisboa, ao avançar 3,13% paraeuros, em linha com o desempenho positivo na banca europeia. O setor está a beneficiar dos sinais dados por vários membros do Banco Central Europeu (BCE) de que uma subida das taxas de juro de referência é quase certa em julho e, consoante a evolução da inflação, até pode mesmo acontecer ainda em junho.A energia - que continua à espera de visibilidade sobre o mecanismo para limitar preço do gás - também viveu um dia positivo. A EDP Renováveis subiu 2,44% paraeuros, a Galp ganhou 2% paraeuros e a EDP somou 1,54% para 4,41 euros. Já a REN avançou 1,23% para 2,89 euros por ação, após ter comunicado ao mercado que irá começar a distribuir dividendos a 19 de maio Em sentido contrário, os CTT voltaram a afundar: 1,3% para