Europa abre no vermelho e juros da Zona Euro agravam-se à espera do BCE

há 38 min. 09h46

Europa abre no vermelho com foco nas palavras de Lagarde

Os principais índices europeus estão a negociar esta quinta-feira em terreno negativo, com os investidores focados na política monetária. Depois de ontem a Reserva Federal norte-americana ter optado por um aumento das taxas de juro em 25 pontos base, contudo sem sinalizar futuras decisões, hoje as atenções viram-se para o Banco Central Europeu.



Na frente dos resultados relativos ao primeiro trimestre, as "earnings" também aceleram, com a Apple a reportar contas, bem como a italiana Ferrari e as alemãs Volkswagen e BMW.



O índice de referência Stoxx 600 - que reúne as 600 maiores cotadas europeias - desce 0,26% para 461,31 pontos, com o setor automóvel e media a registarem as maiores perdas acima de 1%.



Já o setor do petróleo e gás valoriza mais de 1,5%, depois de a Shell ter apresentado resultados que mostram fortes lucros apesar dos preços mais baixos no petróleo e gás. A petrolífera revelou também a manutenção do seu programa de recompra de ações.



A decisão da Fed "esteve em linha com as expectativas de subir e parar, mas a incerteza relativamente ao futuro das taxas de juro e inflação permanece", afirmou Kallum Pickering, do Berenberg Bank à Reuters.



O tom do comunicado do BCE e o "guidance" futuro podem definir a direção dos mercado, acrescenta. "Temos muita coisa a acontecer: os bancos centrais, o crescimento económico na Europa, a recuperação na China e os Estados Unidos a caminho de uma recessão fazem com que este seja um mercado muito dependente de dados", completou.



Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax cede 0,19%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,4%, o italiano FTSEMIB recua 0,3%, o britânico FTSE 100 perde 0,21% e o espanhol IBEX 35 cai 0,39%. Em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,36%.