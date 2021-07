PSI-20 abre com queda de quase 1%. Quase todas as cotadas no "vermelho"

num dia em que as atenções estarão voltadas para a revisão dos mandatos do Banco Central Europeu (BCE).





Christine Lagarde, presidente do BCE fará uma apresentação dos resultados da revisão à estratégia da instituição, que deverá anunciar a primeira alteração à meta da inflação em quase duas décadas, à imagem do que fez a Reserva Federal dos EUA, na sua última revisão. Nestes primeiros minutos de negociação destaque para as ações do BCP, que perdem 1,67% para os 12,95 cêntimos por ação, depois de ontem, após o fecho de sessão, Nestes primeiros minutos de negociação destaque para as ações do BCP, que perdem 1,67% para os 12,95 cêntimos por ação, depois de ontem, após o fecho de sessão, ter anunciado q

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira com uma queda de 0,78% para os 5.146,93 pontos, em linha com o sentimento negativo registado nas restantes praças europeias, ue a sua subsidiária polaca Bank Millennium, que detém a 50,1%, constituiu provisões no valor de 460,1 milhões de zlotys (102,1 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de empréstimos hipotecários em moeda estrangeira.Em causa estão os empréstimos em francos suíços, que já geraram vários processos judiciais na Polónia.

Registam-se quedas ainda no grupo EDP, com a casa-mãe a perder 0,84% para os 4,701 euros por ação e a EDP Renováveis a perder 0,87% para os 20,60 euros por ação. A Nos perde 0,47% para os 2,948 euros.