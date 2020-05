PSI-20 dispara quase 5% em dia de rally nas bolsas. Galp e BCP avançam mais de 7%

A bolsa nacional fechou no verde, com o principal índice, o PSI-20, a disparar 4,62% para os 4.180,22 pontos, a maior subida desde o dia 24 de março. O índice, que chegou a somar 4,64% durante a sessão, recupera assim do ciclo de quebras que viveu na semana passada, e volta a colocar-se nos níveis em que se encontrava na última terça-feira.





Nas praças europeias, os ganhos são igualmente fortes, na ordem dos 3% a 5%. A criar entusiasmo estão os resultados "promissores" dados pela primeira vacina contra o coronavírus que a ser testada em humanos nos Estados Unidos. Quem dá conta destes resultados é a farmacêutica Moderna, que a está a desenvolver.





A puxar pela bolsa nacional esteveo peso pesado Galp, que subiu 7,39% para os 10,67 euros, num dia de grande recuperação para os preços de petróleo.





O barril de referência nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate, já voltou a cotar em níveis pré-pandemia, apoiado por um aumento no consumo da matéria-prima da parte da China, que ganha ainda mais força com a política de cortes que tem sido reforçada e mantida pelos produtores.



Contudo, a Galp não foi a única cotada de peso com uma subida na ordem dos 7%. O banco BCP disparou 7,23% para os 9,34 cêntimos, na véspera de apresentar os resultados relativos ao primeiro trimestre do ano.





A liderar os ganhos esteve a Mota-Engil, ao disparar 12,62% para os 1,16 euros. Esta ação é "muito sensível à maior ou menor aversão aos riscos dos investidores", notam os analistas do Caixabank BPI, na nota diária de fecho dirigida aos investidores.



Também a EDP registou grandes ganhos, de 4,06% para os 4,052 euros, no dia em que revelou que vai encaixar 515 milhões de euros com a venda à Total de uma central térmica e parte da carteira comercial em Espanha.



Em destaque estiveram ainda as papeleiras, que fazem parte dos "títulos mais cíclicos" da bolsa nacional, segundo os analistas do BPI. A Navigator avançou 9,07% para os 2,236 euros e a Semapa a apreciou 9,19% para os 8,44 euros. "A valorização da Navigator explica, em parte, o forte rally da Semapa, já que esta última empresa detém a primeira, que constitui o seu principal ativo", relembra ainda a mesma equipa de research. A Altri também apanhou o mesmo comboio e rumou no mesmo sentido, somando 7,37% para os 4,402%.



(Notícia atualizada às 17:07)