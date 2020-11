Galp Energia continua escalada com disparo de 9%

A Galp Energia continua a destacar-se em bolsa, somando esta terça-feira um ganho de mais de 9% ao salto de 17% que deu na sessão anterior. A petrolífera acompanha o otimismo dos mercados acionistas, que está a proporcionar um bom momento a este setor que foi dos mais castigados com a pandemia.





A Galp segue a somar 7,36% para os 8,868 euros, depois de já ter subido 9,61% para os 9,054 euros durante a sessão – um salto que lhe valeu um pico de 18 de setembro. Este disparo da cotada vem na sequência de um outro ainda maior, registado na sessão anterior de 17,40% para os 8,26 euros.





Os títulos acionistas, tanto na bolsa nacional como no resto do mundo, dispararam esta segunda-feira "celebrando" duas notícias que foram tomadas como chave no combate à crise pandémica. Primeiro, a eleição de Joe Biden como próximo presidente norte-americano, tal como foi anunciado durante o fim-de-semana. Biden não só é visto como mais prudente no que toca ao tema da pandemia, tendo já prometido uma equipa especialmente dedicada ao assunto, como também alimenta esperanças quanto ao há muito aguardado pacote de estímulos orçamentais.





No continente europeu, são de facto os setores da banca e do petróleo e gás que mostram maior pujança nesta terça-feira, com valorizações superiores a 3%. No caso da banca, a subida de ontem foi de cerca de 12%, enquanto o petróleo e gás se elevou mais de 10% para um máximo de 25 de agosto. A semana passada e a segunda de outubro foram as únicas duas em que o setor esteve em alta desde o início de setembro.





A matéria-prima também está em alta, com o barril em Londres a valorizar 1,16% para os 42,89 dólares, numa continuação mais modesta da trajetória de subida do dia anterior, quando o barril escalou mais de 10%.





Leia Também Vacina anima a festa de Biden com máximos nas bolsas

"Para o mercado de petróleo, o advento de uma vacina pode virar o foco da oferta de curto-prazo para a questão de como o mercado de petróleo pode lidar com a recuperação da procura em 2021", apontam os analistas da Investec Bank, que acreditam que a perspetiva de uma vacina vem aliviar o peso das medidas de confinamento.





Contudo, em paralelo, o JPMorgan Chase aconselha cautela, uma vez que prevê que a procura por petróleo não volte aos níveis pré-pandemia até ao fim do próximo ano.