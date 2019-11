Por cá, a Semapa vai liderando os ganhos com uma valorização de 2,3% para os 12,60 euros por ação, reagindo aos resultados divulgados ontem. A empresa que detém a Navigator e também a cimenteira Secil



China disse duvidar da possibilidade de firmar um acordo comercial de longo prazo com o presidente norte-americano, o que dececionou os investidores. No entanto, mais tarde, Donald Trump disse que as duas maiores economias do mundo iriam anunciar em breve um acordo parcial.Por cá, a Semapa vai liderando os ganhos com uma valorização de 2,3% para os 12,60 euros por ação, reagindo aos resultados divulgados ontem. A empresa que detém a Navigator e também a cimenteira Secil registou lucros de 112,1 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que corresponde a mais 14,9% face ao período homólogo de 2018.À boleia da Semapa, negoceia também a Navigator, que avança 0,12% para os 3,236 euros por ação. Dentro do setor, a Altri segue em alta e sobe 0,27% para os 5,48 euros.No retalho, a Jerónimo Martins avança 0,5% para os 15,12 euros e a Sonae ganha 0,7% para os 91 cêntimos por ação.Em território negativo segue o BCP, com uma queda de 0,25% para os 20 cêntimos por ação, e também a família EDP. A casa mãe cai uns ligeiros 0,03% para os 3,689 euros e a EDP Renováveis desliza 1,17% para os 10,10 euros por ação. Hoje a negociação comercial entre a China e os EUA poderá conhecer novos desenvolvimentos, uma vez que os representantes de ambos os lados irão manter contactos telefónicos. Ontem, a

O índice PSI-20 abriu a última sessão da semana a valorizar 0,04% para os 5.121,44 pontos, acompanhando a tendência positiva dos pares europeus. Apesar de estarem oito cotadas em queda, as restantes compensam as perdas.Os principais mercados europeus estão a ser contagiados pelos dados positivos vindos do outro lado do oceano, com a China a reportar o maior aumento da atividade industrial em mais de dois anos, no mês de outubro, com as exportações e a produção a subirem acima do previsto.