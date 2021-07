há 57 min. 07h09

Futuros da Europa em leve queda após ganhos na sessão asiática

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura de sessão desta quinta-feira, o que leva a querer que o índice Stoxx 600, que agrupa as 600 maiores cotadas da região, irá começar o dia com o "pé esquerdo".



A sessão asiática - durante a madrugada em Lisboa - conheceu ganhos, depois de os esforços da China para conter os nervos do mercado e da Reserva Federal ter optado por manter todos os estímulos à economia em cima da mesa. Registaram-se ganhos no Japão (0,2%) e na China (1%),



O "sell-off" na China está agora a aliviar, depois de as autoridades terem assumido que foram longe de mais, através de artigos escritos nos meios de comunicação liderados pelo Governo chinês, sugerindo que foram longe de mais. O banco central chinês voltou a injetar dinheiro no sistema financeiro para acalmar a ansiedade.





A Reserva Federal dos EUA deu um novo "pequeno passo" a caminho da retirada dos estímulos monetários que criou para conter o impacto da atual pandemia, mas para já manteve tudo como está. Na reunião de dois dias que terminou quarta-feira, dia 29 de julho, Jerome Powell, líder da autoridade, optou por manter todos os apoios inalterados: 120 mil milhões de dólares em compras de ativos por mês e juros em mínimos históricos no intervalo entre 0% e 0,25%.





"A Fed deu um pequeno passo rumo à retirada do seu programa de compra de dívida ao alterar a linguagem no comunicado da FOMC [Federal Open Market Committe], mas os decisores parecem não ter pressa", começam por dizer os analistas do Capital Economics, numa nota enviada ao Negócios. Acrescentam que "devemos ter novidades neste campo em agosto ou setembro, com a redução propriamente dita a surgir até ao início de 2022".