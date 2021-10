PSI-20 regressa a máximos de três anos com BCP a escalar mais de 3%

Hoje, os analistas do Caixa Banco de Investimento (BI) aumentaram o preço-alvo atribuído à Altri, conferindo-lhe um retorno potencial para os próximos 12 meses de 47,2% face à cotação de fecho da última sessão, de acordo com uma nota a que o Negócios teve acesso.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou a compra de 268 milhões de dólares num leilão reverso, ou seja em que as obrigações são compradas ao menor preço, de acordo com

enviado nesta quarta-feira.

O cupão em questão, , com um juro associado de 5,125%, expira a 15 de outubro de 2024, pelo que Portugal consegue reduzir os pagamentos de dívida que teria de fazer dentro de três anos. A agência que gere a dívida nacional tem optado por aliviar a fatura futura de dívida que tinha emitido anteriormente.

O índice PSI-20 foi o que mais subiu em toda a Europa nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, regressando assim a um nível máximo desde maio de 2018. Com seis empresas a valorizarem mais de 2%, a bolsa nacional terminou o dia com uma subida de 1,61% para os 5.762,20 pontos.No resto do "velho continente" o sentimento é positivo, com a temporada de resultados a comandar, para já, as ordens dos investidores.Por cá, com 13 empresas a valorizarem, cinco em queda e uma sem tendência definida, foi a Greenvolt que liderou os ganhos. A subsidiária da Altri, que controla 57%, disparou 4,71% para os 6,67 euros por ação. Também a Altri valorizou 2,34% para os 5,47 euros.No resto da praça portuguesa, o BCP escalou 3,38% para os 15,90 cêntimos por ação, enquanto que a EDP ganhou 2,54% para os 4,89 euros por ação. Já a EDP Renováveis valorizou 3,32% para os 23,02 euros. Portugal fez uma nova chamada aos mercados , mas desta vez para recomprar dívida de forma antecipada.