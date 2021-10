Portugal recompra 268 milhões de dólares em dívida que vencia em 2024

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou a compra de 268 milhões de dólares num leilão reverso, ou seja em que as obrigações são compradas ao menor preço, de acordo com comunicado enviado nesta quarta-feira.O cupão em questão, , com um juro associado de 5,125%, expira a 15 de outubro de 2024, pelo que Portugal consegue reduzir os pagamentos de dívida que teria de fazer dentro de três anos. A agência que gere a dívida nacional tem optado por aliviar a fatura futura de dívida que tinha emitido anteriormente.