PSI-20 sobe pela quinta sessão e renova máximos de março com EDP em destaque

O PSI-20 abriu a subir 0,36% para 4.947,13 pontos, seguindo a tendência positiva das principais praças europeias, que continuam com sinal mais na última semana do ano devido à esperança que os estímulos orçamentais e monetários vão acelerar a recuperação da economia em 2021.

Com 11 cotadas a subir e cinco a cair, o índice português está a subir pela quinta sessão e atingiu um novo máximo desde março. Ontem as bolsas norte-americanas fecharam em máximos históricos, depois do índice alemão DAX também ter fixado o valor mais elevado de sempre.

Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi marcada por evoluções positivas com ganhos na larga maioria das praças do continente, como no Japão, na Coreia do Sul ou na China. Em Tóquio, o Nikkei 225 disparou 2,7%, encerrando em máximos desde agosto de 1990.



Depois do presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado "luz verde" ao pacote de estímulos orçamentais para a economia do país no valor total de 2,3 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), as alterações pedidas ao plano tiveram também aprovação por parte da Câmara dos Representantes.

Em Lisboa o grupo EDP volta a estar em foco, depois de várias notícias divulgadas após o fecho da sessão de ontem. A elétrica anunciou a venda de 15,5% do défice tarifário de 2021 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 271 milhões de euros, segundo o comunicado divulgado ontem na CMVM. Já a EDP Renováveis concluiu a venda da ativos solares e eólicos nos Estados Unidos à Connor, Clark & Lunn Infrastructure por 684 milhões de dólares (561 milhões de euros).

As ações da EDP sobem 1,14% para 5,302 euros depois de já ontem terem atingido máximos históricos. A EDP Renováveis valoriza 0,87% para 23,2 euros.

Ainda a impulsionar o PSI-20, as ações do BCP avançam 0,65% para 0,1248 euros e os títulos, sendo que as ações da Nos, REN e CTT também avançam mais de 0,5%.



Em sentido contrário, a Galp Energia cede 0,61% para 8,78 euros.