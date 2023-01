PSI com sexta sessão em alta. Mota vive melhor dia em mais de 2 anos

O PSI avançou 0,30%, para os 5.926,86 pontos, somando a sexta sessão consecutiva em terreno positivo, o que constitui a mais longa série de ganhos desde finais de outubro. Das 15 cotadas do índice, dez fecharam em alta e cinco no vermelho.



A estrela do dia foi a Mota-Engil, que escalou 7,84%, para os 1,32 euros, máximo de sete meses. A construtora, que atravessa um período de transição na sua organização, com Carlos Mota dos Santos a acumular os cargos de CEO e "chairman", e mexidas no "board", registou a maior subida num só dia desde 27 de novembro de 2020.





A impulsionar o PSI esteve também a Jerónimo Martins, que ganhou 1,61%, para os 21,52 euros. A dona do Pingo Doce divulga na próxima quinta-feira as suas vendas preliminares em 2022.O BCP foi outro dos pesos pesados a fechar no verde, com uma valorização de 0,52%, para os 0,1742 euros. O banco liderado por Miguel Maya tem brilhado neste arranque do ano e soma já um ganho de 19% em 2023.Na energia, a REN avançou 0,39%, até aos 2,545 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 0,1%, para os 20,28 euros, no dia em que indicou que os impostos "clawback" na Roménia e na Polónia lhe podem custar 300 milhões. Já a EDP cedeu 0,27%, fechando nos 4,768 euros. Quer a EDP quer a EDPR viram o Goldman Sachs rever em alta os respetivos "targets".A Galp caiu 0,32%, para 12,58 euros, e a Greenvolt recuou 0,52%, fechando nos 7,63 euros.