PSI fecha na linha d'água com Nos a liderar quedas

A bolsa de Lisboa fechou com ligeiras perdas, com o PSI a ceder 0,03% para 6.198,61 pontos. Das 16 cotadas que compõem o setor, dez terminaram no vermelho e seis no verde.A Nos foi a cotada que mais desvalorizou, com uma queda de 1,46% para 3,928 euros, seguida pela Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce, que apresenta as contas do primeiro trimestre do ano na quarta-feira, cedeu 0,91% para 21,86 euros.Ainda do lado das quedas fechou a família EDP, com a casa-mãe a perder 0,54% para 5,138 euros e o braço das energias renováveis - cotada com mais peso no PSI - a recuar 0,20% para 20,24 euros. O grupo EDP caiu em bolsa num dia em que foi anunciado que a EDP Renováveis fechou um acordo com a Google para oJá a REN foi a cotada que mais valorizou durante esta sessão, com uma subida de 1,85% para 2,75 euros. Também os pesos-pesados Galp e BCP fecharam o dia com ganhos de 0,64% e 0,57%, respetivamente. As ações da petrolífera fixaram-se nos 11 euros e as do banco nos 23,01 cêntimos.Notícia atualizada às 16h46