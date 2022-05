PSI ganha mais de 1% com impulso de BCP e Grupo EDP

AlphaValue e JPMorgan Chase, fechando a subir 4,55%, para os 0,1748 euros.Ainda assim, a maior valorização do dia pertence à Altri, que avançou 4,79%, para 5,36 euros.A ajudar ao dia positivo no PSI esteve também o Grupo EDP, com a EDPR a ganhar 4,47% e a EDP a somar 2,57%, num dia em que foi conhecido que a Ocean Winds, consórcio da EDPR com a francesa Engie, concorreu a um projeto eólico offshore nos Países Baixos Ainda na área energética, a Greenvolt subiu 2,36% e a REN valorizou 0,52%.No retalho, a Sonae ganhou 0,30%, um dia após apresentar os resultados do primeiro trimestre, e a Jerónimo Martins subiu 0,16%.A travar os ganhos do PSI esteve principalmente a Galp, que caiu 1,46%, para 10,765 euros. A petrolífera acompanhou a tendência do setor na Europa.Ainda no vermelho fecharam a Corticeira Amorim (-1%), CTT (-0,95%), Navigator (-0,39%) e Nos (-0,10%).