S&P 500 põe fim às perdas antes dos dados de importante indicador da inflação

índice de inflação PCE de janeiro e horas depois de terem sido publicados os números finais deste indicador para o último trimestre do ano passado.O industrial Dow Jones somou 0,34% para 33.156,41 pontos, enquanto o S&P 500 pôs fim ao vermelho, appós quatro sessões de perdas, ao ter subido 0,53% para 4.012,36 pontos.

Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite arrecadou 0,72% para 11.590,40 pontos.Por outro lado, os investidores já estiveram a digerir os números trimestrais do PCE, que é considerado o indicador favorito da Fed quando o tema é a inflação. O índice foi revisto em alta e mostrou um crescimento dos preços no consumo de 3,7% em relação ao terceiro trimestre e não de 3,2%, como foi previamente anunciado.Já o crescimento da economia norte-americana no quarto trimestre de 2022 foi revisto em baixa para 2,7%, em vez dos 2,9% anunciados inicialmente, mas sem alterar o crescimento do ano inteiro, indicou esta quinta-feira o Departamento do Comércio.Durante a sessão, os investidores estiveram de olhos postos nas ações da Nvidia, as quais terminaram o dia a escalar 14,02%, após os resultados trimestrais terem ficado acima das expectativas dos analistas.Já a Netflix caiu 3,35%, após reduzir os preços do seu serviço de "streaming" em aproximadamente 100 países para combater a concorrência.Por fim, a Domino's Pizza teve a pior sessão desde 2010, tendo tombado 11,65%, após os fracos resultados trimestrais, resultantes de uma quebra da procura e de problemas com as entregas.