BCP em máximos de agosto de 2019 lidera sentimento positivo na bolsa lisboeta

A bolsa de Lisboa fechou a sessão em terreno positivo, depois de registar três dias no vermelho.O PSI valorizou 0,87% para 5.981,37 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, oito fecharam no verde, seis no vermelho e uma permaneceu inalterada.O BCP comandou a tabela dos ganhos, a somar 5,22% para 0,2216 euros, alcançando máximos do início de agosto de 2019.

No setor energético, o sentimento foi misto. A Galp ganhou 1,71% para 11,57 euros, num dia em que o petróleo somou mais de 1% tanto em Nova Iorque como no mercado londrino.



Por sua vez, a EDP Renováveis subiu 0,86% para 19,37 euros, enquanto a empresa-mãe fechou o dia na linha de água (-0,02%) em 4,76 euros. Já a Greenvolt perdeu 1,50% para 7,21 euros e a REN permaneceu inalterada em 2,53 euros.

Entre as papeleiras, a Semapa valorizou 0,90% para 13,50 euros, enquanto a Altri cresceu 0,40% para 4,54 euros e a Navigator desvalorizou 0,18% para 3,26 euros.

No retalho, a sessão também terminou de forma mista, com a Jerónimo Martins a deslizar 0,62% para 19,35 euros e a Sonae a arrecadar 0,65% para 1 euros.

Por fim, a Mota-Engil foi a que mais contrariou a tendência no principal índice nacional, ao registar uma queda de 2,49% para 1,798 euros.

(Notícia atualizada às 16:50).