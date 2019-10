No início da sessão, o Dow Jones sobe 0,19% para os 27.052,24 pontos, o Nasdaq valoriza 0,64% para os 8.176,89 pontos e o S&P 500 avança 0,41% para os 3.001,97 pontos. Ontem os principais índices norte-americanos tinham registado uma queda por causa de dados económicos : em setembro registou-se a primeira queda em sete meses das vendas a retalho nos EUA.Contudo, hoje os investidores estão concentrados na época de resultados e no Brexit. "Embora o acordo alcançado entre o Reino Unido e a UE tenha de ser aprovado pelo Parlamento britânico, as manchetes nas notícias acopladas à época de resultados nos EUA deverão impulsionar o sentimento do mercado", afirmou o economista-chefe da Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, citado pela Reuters.Uma das cotadas em destaque pela positiva é a Netflix cujas ações sobem mais de 6% , após a empresa ter revelado ontem (depois do fecho da sessão) que entre julho e setembro conquistou 6,77 milhões novos clientes em todo o mundo, acima das expectativas dos analistas. Os lucros aumentaram para os 665 milhões de euros. Já as ações do banco Morgan Stanley estão a valorizar quase 4%, após a empresa ter superado as estimativas dos analistas para o lucro no terceiro trimestre. No total, o banco norte-americano lucrou 2,17 mil milhões de dólares e registou receitas de 10 mil milhões de dólares.Para além do Morgan Stanley, também o Bank of America, o JP Morgan e o Citigroup apresentaram números superiores ao previsto. Por outro lado, o Goldman Sachs e o Well Fargo desapontaram.