Acordo do Brexit dá força à bolsa britânica e faz libra disparar

Depois de anos a negociar a saída do Reino Unido da União Europeia, os líderes de ambas as partes anunciaram ter chegado a acordo. Os mercados seguem animados, com a bolsa britânica a valorizar e a libra em destaque.





A divisa britânica está a somar 0,80% para os 1,2935 dólares, mas já chegou a avançar 1,23% para os 1,2990 dólares. A libra atingiu, desta forma, e após três sessões a valorizar, um máximo de 13 de maio deste ano.

Face ao euro, a moeda do Reino Unido também ganha embora mais modestamente. Sobe 0,35% para os 1,1631 euros, mas já tocou também num máximo de maio – de dia 8 – na sequência de uma subida de 0,61%.